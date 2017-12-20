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Общество
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Россия
Овечкина пригласят на заседание группы по выдвижению Путина
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    Овечкина пригласят на заседание группы по выдвижению Путина

    2:00  20 Декабря 2017  /обновлено: 2:00  20 Декабря 2017
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    Овечкина пригласят на заседание группы по выдвижению Путина

    Москва, 20 декабря. Известного российского хоккеиста Александра Овечкина пригласят на заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост президента.

    По словам руководителя всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, ему будет выслано приглашение.

    «Да, мы его тоже пригласим в группу избирателей», — цитирует РИА Новости слова главы движения.

    Напомним, российских хоккеист осенью этого года заявил о поддержке действующего российского лидера и рассказал об общественном движении Putin Team.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владимир путин #александр овечкин
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