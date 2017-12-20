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Общество
Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами
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    Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами

    1:58  20 Декабря 2017
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    Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами

    Москва, 20 декабря. Государственная дума РФ рассмотрит возможность признания физических лиц СМИ-иноагентами.

    Сообщается, что 19 декабря депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли законопроект, согласно которому предлагается конкретизировать перечень лиц, которые могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

    В материале «Парламентской газеты» говорится, что физические лица могут быть признаны СМИ-иноагентами в том случае, если они распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, а также получают финансирование за счет средств иностранных источников.

    Автор: Ирина Новикова
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    #госдума рф #сми-иноагенты #физическое лицо
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