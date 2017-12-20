Госдума РФ может признать физических лиц СМИ-иноагентами

Москва, 20 декабря. Государственная дума РФ рассмотрит возможность признания физических лиц СМИ-иноагентами.

Сообщается, что 19 декабря депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли законопроект, согласно которому предлагается конкретизировать перечень лиц, которые могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

В материале «Парламентской газеты» говорится, что физические лица могут быть признаны СМИ-иноагентами в том случае, если они распространяют сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, а также получают финансирование за счет средств иностранных источников.