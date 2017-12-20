Боевики ИГ предприняли попытку пересечь сирийский район Ат-Танф – Пентагон

Москва, 20 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) попытались пересечь сирийский район Ат-Танф, расположенный возле Ирака и Иордании, на территории которого расположена военная база США. Об этом сообщает официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

«Мы зафиксировали недавнюю попытку ИГ по пересечению в западном направлении района Ат-Танф. Она была безуспешной, ее пресекли наши партнеры», – заявил американский военный.

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов ранее отметил, что присутствие американских военных в Ат-Танфе создает препятствия для сирийской армии, не давая ей вернуть контроль над суверенной территорией Сирии, включая государственную границу с Иорданией. Кроме того, Герасимов добавил, что в районе Ат-Танфа активно действую бандформирования, которые нападают на мирных жителей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что американские военные инструкторы занимались подготовкой боевиков ССА в данном районе. Кроме того, американские военные обеспечивают прикрытие в ходе переброски остатков бандгрупп ИГ из пустынных районов восточного Хомс.

Как ранее заявили в Вашингтоне, армия США намерена и дальше удерживать зону вокруг незаконно занятой ими военной базы «Ат-Танф».

1 Организация запрещена на территории РФ.