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Госдеп: США изучают возможность ввода миротворцев на Украину
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    Госдеп: США изучают возможность ввода миротворцев на Украину

    1:38  20 Декабря 2017
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    Госдеп: США изучают возможность ввода миротворцев на Украину

    Вашингтон, 20 декабря. Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что Вашингтон рассматривает возможность введения миротворцев на Украину.

    «Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что разногласия между Москвой и Вашингтоном сохраняются.

    Напомним, что инициативу о размещении миротворцев на линии соприкосновения на востоке Украины выдвинул президент РФ Владимир Путин.
    В свою очередь, Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #миротворцы #госдепартамент сша
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