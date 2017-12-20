Госдеп: США изучают возможность ввода миротворцев на Украину

Вашингтон, 20 декабря. Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что Вашингтон рассматривает возможность введения миротворцев на Украину.

«Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что разногласия между Москвой и Вашингтоном сохраняются.

Напомним, что инициативу о размещении миротворцев на линии соприкосновения на востоке Украины выдвинул президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.