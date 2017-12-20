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Глава МИД Украины: Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается
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    Глава МИД Украины: Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается

    1:20  20 Декабря 2017
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    Глава МИД Украины: Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается

    Киев, 20 декабря. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что давление на Россию по вопросу статуса Крыма усиливается.

    «Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», — написал министр в своем Twitter после голосования Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу прав человека в Крыму.

    Напомним, что 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, внесенную Украиной.

    Автор: Ирина Новикова
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    #павел климкин #крым #мид украины
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