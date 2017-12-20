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Россия и Сирия обсуждают совместное участие в инвестпроектах в Латакии и Хасье
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    Россия и Сирия обсуждают совместное участие в инвестпроектах в Латакии и Хасье

    1:03  20 Декабря 2017  /обновлено: 1:03  20 Декабря 2017
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    Россия и Сирия обсуждают совместное участие в инвестпроектах в Латакии и Хасье

    Москва, 20 декабря. Руководство России и Сирии рассматривает возможность совместного участия в ряде проектов на территории свободных экономических зон в Латакии и промышленном районе Хасья. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

    Минэкономразвития ожидает от Комитета государственного планирования Сирии подробную информацию «об особенностях, преференциях, формате и условиях участия в проектах на территории упомянутых зон».

    Как сообщается, работа по экономическому взаимодействию с Сирией проводится в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время российско-сирийской правительственной комиссии в Сочи 10 октября 2017 года.

    «Объективно здесь (в Сирии, прим. ФАН) будет спрос на промышленную продукцию, дорожно-строительную технику и сельскохозяйственное машиностроение. Вопрос расчётов — это то, что предстоит решать, но через совместные инвестиции, в том числе и в добывающие проекты…», – приводит слова  замглавы Минэкономразвития Алексея Груздева RT.

    Ранее о перспективах участия России в восстановлении сирийской экономики упоминал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #латакия #инвестиции
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