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Украина
Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»
Украина
Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»
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    Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»

    0:43  20 Декабря 2017  /обновлено: 0:44  20 Декабря 2017
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    Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»

    Киев, 20 декабря. За ввоз на Украину из России печатной продукции «антиукраинского содержания» Киев намерен взимать штрафы. С таким заявлением выступила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

    Президент Украины Петр Порошенко в конце прошлого года подписал закон, ограничивающий доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Киев убежден, что подобные меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции.

    «Вступил в силу приказ Госкомтелерадио от 17 октября 2017 года об утверждении порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов», –  гласит сообщение пресс-службы Госкомтелерадио.

    Согласно новому закону, вся печатная продукция, ввозимая на Украину с территории России без наличия соответствующего разрешения будет изыматься, а на хозяйствующие субъекты, нарушившие закон, будет налагаться штраф.

     

    Автор: Антон Зарубин
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