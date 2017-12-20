Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»

Киев, 20 декабря. За ввоз на Украину из России печатной продукции «антиукраинского содержания» Киев намерен взимать штрафы. С таким заявлением выступила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

Президент Украины Петр Порошенко в конце прошлого года подписал закон, ограничивающий доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Киев убежден, что подобные меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции.

«Вступил в силу приказ Госкомтелерадио от 17 октября 2017 года об утверждении порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов», – гласит сообщение пресс-службы Госкомтелерадио.

Согласно новому закону, вся печатная продукция, ввозимая на Украину с территории России без наличия соответствующего разрешения будет изыматься, а на хозяйствующие субъекты, нарушившие закон, будет налагаться штраф.