Украинские военные совершали провокации против российских коллег в составе СЦКК — ВС РФ

Москва, 20 декабря. Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военных в Донбасс, входящих в Совместный центр контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) на юго-востоке Украины. С таким заявлением выступило представительство ВС РФ в СЦКК.

Российское представительство в СЦКК прокомментировало вывод военных РФ из состава ведомства. Как отметили в представительстве, украинские военные систематически совершали провокации в отношении военных РФ в Донбасс.

«В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта», – заявил руководитель представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев.

Кроме того, деятельность российских сотрудников невозможна при введении Украиной биометрического контроля, отметили в ведомстве. В представительстве СЦКК добавили, что доступ российским военным к линии соприкосновения был фактически блокирован из-ха действий украинского стороны.