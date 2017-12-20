Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»
Политика
Украинские военные совершали провокации против российских коллег в составе СЦКК — ВС РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские военные совершали провокации против российских коллег в составе СЦКК — ВС РФ

    0:21  20 Декабря 2017  /обновлено: 0:21  20 Декабря 2017
    51

    Украинские военные совершали провокации против российских военных в составе СЦКК

    Москва, 20 декабря. Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военных в Донбасс, входящих в Совместный центр контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) на юго-востоке Украины. С таким заявлением выступило представительство ВС РФ в СЦКК.

    Российское представительство в СЦКК прокомментировало вывод военных РФ из состава ведомства. Как отметили в представительстве, украинские военные систематически совершали провокации в отношении военных РФ в Донбасс.

    «В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта», – заявил руководитель представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев.

    Кроме того, деятельность российских сотрудников невозможна при введении Украиной биометрического контроля, отметили в ведомстве. В представительстве СЦКК добавили, что доступ российским военным к линии соприкосновения был фактически блокирован из-ха действий украинского стороны.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #минобороны #украина #сцкк #провокация #вс
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть