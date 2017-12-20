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Украина
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Политика
МИД РФ осудил планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан
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    МИД РФ осудил планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

    0:16  20 Декабря 2017  /обновлено: 0:17  20 Декабря 2017
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    МИД РФ осудил планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

    Москва, 20 декабря. В России считают недопустимым планируемый сброс Японием жидких радиоактивных отходов, образовавшихся в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан. 

    По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, заявления о планируемом сбросе отходов в воду вызывают опасения в России.

    «Полагаем, что правительство Японии должно запретить сбрасывать радиоактивную воду в океан и найти способы безопасной переработки образовавшихся в результате фукусимской катастрофы отходов. Если у Японии нет таких технологий, она могла бы обратиться за содействием к мировому сообществу», — отметила представитель российского дипломатического ведомства.

    Захарова отмечает, что подобный масштабный сброс радиоактивных отходов может погубить окружающую среду, а также обитателей Тихого океана. Кроме того, негативные последствия от сброса могут ощутить на себе российские рыбаки.

    МИД РФ осудил планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

    Напомним, в 2011 году после цунами произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1». Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются до сих пор.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #япония #мария захарова #фукусима
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