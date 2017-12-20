МИД РФ осудил планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

Москва, 20 декабря. В России считают недопустимым планируемый сброс Японием жидких радиоактивных отходов, образовавшихся в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан.

По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, заявления о планируемом сбросе отходов в воду вызывают опасения в России.

«Полагаем, что правительство Японии должно запретить сбрасывать радиоактивную воду в океан и найти способы безопасной переработки образовавшихся в результате фукусимской катастрофы отходов. Если у Японии нет таких технологий, она могла бы обратиться за содействием к мировому сообществу», — отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова отмечает, что подобный масштабный сброс радиоактивных отходов может погубить окружающую среду, а также обитателей Тихого океана. Кроме того, негативные последствия от сброса могут ощутить на себе российские рыбаки.

Напомним, в 2011 году после цунами произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1». Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются до сих пор.

