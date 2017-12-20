Российские офицеры из СЦКК в полном составе вернулись в РФ

Москва, 19 декабря. Российские офицеры, работавшие в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) благополучно пересекли украинскую границу и вернулись в Россию.

Как сообщается, группа российских офицеров в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска Нехотеевка. Ожидается, что в ближайшее время российские военные прибудут в Москву.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на своем выступлении в Вене на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое прошло 7 декабря, указал на тот факт, что украинские власти предпринимают все усилия, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК в невыносимые условия, «по сути, добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование».

Слова главы российского МИД подтвердило министерство обороны РФ, констатировавшее, что условия пребывания российских офицеров на Украине носят откровенно дискриминационный характер.