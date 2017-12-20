Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинские власти будут штрафовать за ввоз «антиукраинской литературы»
Новороссия
Российские офицеры из СЦКК в полном составе вернулись в РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские офицеры из СЦКК в полном составе вернулись в РФ

    0:00  20 Декабря 2017  /обновлено: 0:00  20 Декабря 2017
    53

    Российские офицеры из СЦКК в полном составе вернулись в РФ

    Москва, 19 декабря. Российские офицеры, работавшие в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) благополучно пересекли украинскую границу и вернулись в Россию.

    Как сообщается, группа российских офицеров в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска Нехотеевка. Ожидается, что в ближайшее время российские военные прибудут в Москву.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на своем выступлении в Вене на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое прошло 7 декабря, указал на тот факт, что украинские власти предпринимают все усилия, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК в невыносимые условия, «по сути, добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование».

    Слова главы российского МИД подтвердило министерство обороны РФ, констатировавшее, что условия пребывания российских офицеров на Украине носят откровенно дискриминационный характер.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #обсе #сцкк #москва
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть