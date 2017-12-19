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Украина
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Политика
СМИ-иноагентам придется регистрировать в России юрлицо 
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    СМИ-иноагентам придется регистрировать в России юрлицо 

    23:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 23:51  19 Декабря 2017
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    СМИ-иноагентам придется регистрировать в России юрлицо 

    Москва, 19 декабря. В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, согласно которому СМИ-иноагенты будут обязаны учредить юрлицо.

    Учреждение юридического лица должно произойти в течение 30 дней с того момента, как СМИ было признано иностранным агентом. Также в документе определена возможности для блокирования ресурсов, которые распространяют материалы иностранных агентов, не маркируя их должным образом.

    По словам одного из авторов законопроекта Леонида Левина, в документы детализированы зеркальные меры, которые России необходимо принять в связи с нападками на российские СМИ в Соединенных Штатах Америки. При этом данная иницитива имеет технических характер, рассказал ТАСС Левин.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сми #иноагент
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