США взяли курс на слом Договора о РСМД – Рябков

Москва, 19 декабря. Власти США ищут предлог для слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако они не сумеют взвалить вину на Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя введенные США санкции против двух российских организаций.

«В США, похоже, берут курс на слом ДРСМД, для чего ищут предлог. Но взвалить вину на Россию не получится», – заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно обращала внимание на явные нарушения договора со стороны США, например – размещение в Румынии установок, способных запускать ударные ракеты «Томагавк».

Рябков добавил, что Вашингтон «перекладывает с больной головы на здоровую», предъявляя претензии в нарушении договора России. В качестве примера он напомнил о недавнем решении США ввести санкции против двух российских компаний в связи с «нарушением Договора РСМД Россией». Как пишет телеканал «360», санкционные меры были приняты министерством торговли США.