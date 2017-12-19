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В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ
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    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    23:58  19 Декабря 2017
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    19 декабря исполнился ровно год со дня убийства Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова. Трагедия, которая потрясла всю нашу страну, случилась в Анкаре, на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В Москве Андрея Карлова вспоминают родные, близкие, коллеги и те, в чьей жизни выдающийся дипломат оставил особый, ни с чем не сравнимый след. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ, снятый на презентации спецвыпуска журнала «Родина».

    В памяти друзей и коллег Андрей Карлов остался искренним, демократичным наставником и абсолютным авторитетом. Всегда открытый и дружелюбный, он вдохновлял неповторимым чувством юмора и уникальным дипломатическим даром. Когда многие СМИ предрекали хаос в Северной Корее, его прогноз оказался точен: ухудшение экономического положения под внешним давлением привело к еще большему национальному единению страны

    Константин Пуликовский, генерал-лейтенант запаса, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в 2000 – 2005 годах, рассказал:

    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    – Нам, русским людям, достаточно сложно постичь, познать восточную мудрость, восточную хитрость, восточные отношения, их менталитет, их взаимоотношения подчиненного к начальнику, начальника к подчиненному. Просто приспособиться под их менталитет – они сразу это увидят, они сразу поймут, что человек играет, что человек неглубоко понимает их историю, неглубоко понимает их взаимоотношения. То есть, надо постичь, надо познать душой, где-то это все прочувствовать, тогда они тебя примут, как своего. Ему это удалось, поэтому его очень уважал Ким Чен Ир. Я, может быть, расскажу даже маленькую тайну: они с ним бывали даже на рыбалке, они с ним даже парились в бане нашей русской. Это высокого стоит для нашего дипломата.

    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    Андрей Карлов отдал дипломатической службе 40 лет. Чрезвычайным и Полномочным послом России в КНДР он сопровождал Ким Чен Ира в поездках, добившись расположения одного из самых закрытых политиков мира. Командированным в Турцию – принял на себя всю тяжесть российско-турецкого кризиса, внес вклад в сирийское урегулирование. Ему удавалось находить точки соприкосновения в любой, самой критической, ситуации и всегда чувствовать свою работу сердцем.

    Ким Зун Гю, пресс-атташе, советник посольства КНДР в РФ, поделился воспоминаниями с гостями мероприятия, посвященного памяти Андрея Карлова:

    – Один день он посвятил – на территории посольства РФ в КНДР посадил деревья. Он сказал, что, если не любим сажать деревья, тогда не рождается чувство любви к своей Родине. Это правильно.  

    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    Марина Карлова, вдова дипломата, до сих пор не может совладать с самыми сильными эмоциями:

    –  Мне очень больно, что так все получилось. Но я… У меня нет обиды на Турцию. Это не Турция, не турецкий народ. Это терроризм, который расползается по миру. И лучшей памятью будет, на самом деле, добрыми быть, понимающими, делать все, чтобы люди любили друг друга, чтобы не повторялось таких трагедий. Он был человек, который любил всех. И я говорила, что, если бы террорист был лично с ним знаком, он бы никогда бы не выстрелил в него, потому что таких людей нельзя убивать.   

    Смотрите также: Почему террористы тянут руки к Петербургу: командующий Нацгвардией СЗФО подвел итоги года. ФАН-ТВ

    Большую роль в судьбе посла сыграл городок Клинцы Брянской области. Андрей Карлов давно хотел найти могилы похороненных здесь родственников. Осуществить мечту удалось лишь после его смерти. Благодаря настойчивости вдовы Марины Михайловны и доброй воле городской администрации, могилы дедушки и бабушки посла удалось найти и реконструировать. А еще – породнить Клинцы с турецким городом Демре: в ноябре этого года они стали городами-побратимами.

    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    Людмила Лубская, заместитель главы Клинцовской городской администрации, рассказала, как развивается это партнерство:

    – Уже наметили, обсудили перспективы отдыха детей города Клинцы в Турции. Как вы знаете, город Клинцы попал 30 лет назад в территорию, пострадавшую от взрыва на Чернобыльской АС, поэтому это очень актуально. Я начну заниматься разработкой положения о конкурсе имени Андрея Геннадьевича, который будет проходить именно в школах города, это на премию Андрея Геннадьевича Карлова. Плюс сейчас идут встречи и переговоры об установке бюста Андрею Геннадьевичу Карлову в родном городе. Я думаю, что где-то ближе к лету это обязательно будет выполнено. 

    Игорь Коц, шеф-редактор журнала «Родина», показал репортеру ФАН-ТВ номер журнала «Родина», который полностью посвящен памяти Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова:

    – Вы знаете, он (этот номер журнала – прим. ред.) очень необычный, поскольку автор в этом журнале – один. Это дальневосточный журналист, доцент Дальневосточного университета Ольга Мальцева, которая много лет занимается корейской тематикой. И дипломаты, которые работали с ним, и ученые-кореисты, интервью с Мариной Михайловной, с вдовой. Тут есть статья мамы его. Это все интервью. То есть, Ольга Мальцева брала у них интервью и облекла это все в форму монолога. Это действительно очень личные вещи и очень серьезные государственные вещи. В этом сборнике переплелась вся жизнь его, мне кажется. И это костяк, я убежден, большой книги об Андрее Карлове, которая обязательно появится.

    В Москве вспоминают крутые маршруты посла Карлова и оценивают его вклад в мировую политику. ФАН-ТВ

    – Маршрут особого назначения – длиною в жизнь, я так понимаю?

    – «Маршрут» – тут просто заголовок такой. Потому что он действительно участвовал в двух очень интересных маршрутах – реальных, на поезде, через всю страну вместе с председателем Корейской республики Ким Чен Иром. Хотя в нем речь не только о Корее. Любая командировка, любые задания, которые он получил, – это тоже были маршруты, и все как один крутые. Немногие знают, почему он оказался в Турции. Дело в том, что ему предлагали после Северной Кореи поехать послом в Южную. Но у него были настолько теплые, дружеские отношения с этой страной, Северной Кореей, с ее лидером, что он посчитал предательством ехать в Южную Корею. Он отказался и поехал в Турцию.

    – Каким был год перед этими трагическими событиями для Андрея Геннадьевича на поприще дипломата в Турции?

    – Его вызывали постоянно в МИД Турции, в резиденцию руководители Турции. Как он сказал, «полоскали меня почем зря». То есть, это был, вы помните, период, когда сбили наш самолет, когда резко обострились все противоречия, и на передовой оказался посол, который в ответе за все. Конечно, это было очень тяжелое время. Главная его заслуга в том, что вот этот жесточайший кризис, который там возник без Андрея Карлова, наверное, разрешился бы либо не так успешно, либо гораздо позже. Его гигантский, конечно, вклад в том, что этот конфликт не перерос в нечто большее.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин; Александр Фокин
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