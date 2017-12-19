Донбасс: СММ подтвердила прекращение работы российских офицеров в СЦКК

Минск, 19 декабря. Специальная мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила факт прекращения работы российских офицеров в пяти офисах Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на юго-востоке Украины.

«В Донецкой области СММ подтвердила, что офицеры Вооружённых сил РФ прекратили свою работу в пяти офисах СЦКК», — гласит ежедневный отчет за 18 декабря.

Как сообщает пресс-служба СММ, наблюдатели связались с офисами центра в Александровке и Ясиноватой, однако ответивший на звонки люди представились членами «министерства чрезвычайных ситуаций». После звонка в Дебальцево трубку поднял «некто, представившийся членом ЛНР в контактной группе».

Напомним, что министерство иностранных дел России ранее указало, что Украина, в нарушение минских договоренностей, создавала препятствия для выполнения российскими сотрудниками своих обязанностей в СЦКК. Москва неоднократно предлагала отрегулировать проблемные вопросы, но Киев оставил все обращения без внимания. Это сделало работу представителей ВС РФ в СЦКК невозможной.

Ранее издание «Ura.ru» сообщало, что Украина отзывает своих наблюдателей с Донбасса после вывода российских представителей из СЦКК.