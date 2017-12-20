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Лидер группы «Любэ» рассказал о популярности Путина в мире
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    Лидер группы «Любэ» рассказал о популярности Путина в мире

    0:00  20 Декабря 2017
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    Лидер группы «Любэ» рассказал о популярности Путина в мире

    Москва, 20 декабря. Российский музыкант Николай Расторгуев рассказал о популярности в мире президента Владимира Путина.

    По словам музыканта, у президента России Владимира Путина невероятно высокий рейтинг благодаря опыту и авторитету. Лидер группы «Любэ» стал членом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина.

    «Логично голосовать и отдать свой голос лидеру. А лидер у нас один. У него потрясающий совершенно рейтинг в стране. У него невероятная популярность во всем мире. У него гигантский опыт и огромный авторитет», — рассказал Расторгуев «Известиям».

    Ранее известный исполнитель присоединился к движению в поддержку Владимира Путина и запустил флешмоб #РодинаГероев.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владимир путин #николай расторгуев
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