Лидер группы «Любэ» рассказал о популярности Путина в мире

Москва, 20 декабря. Российский музыкант Николай Расторгуев рассказал о популярности в мире президента Владимира Путина.

По словам музыканта, у президента России Владимира Путина невероятно высокий рейтинг благодаря опыту и авторитету. Лидер группы «Любэ» стал членом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина.

«Логично голосовать и отдать свой голос лидеру. А лидер у нас один. У него потрясающий совершенно рейтинг в стране. У него невероятная популярность во всем мире. У него гигантский опыт и огромный авторитет», — рассказал Расторгуев «Известиям».

Ранее известный исполнитель присоединился к движению в поддержку Владимира Путина и запустил флешмоб #РодинаГероев.

