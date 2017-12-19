Трое пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были отправлены в Архангельск

Нарьян-Мар, 19 декабря. Все пострадавшие в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были прооперированы, три человека были отправлены в Архангельск. Об этом сообщает департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что в больнице Нарьян-Мара скончался один из пассажиров авиарейса «Нарьян-Мар – Харута». Таким образом, в авиакатастрофе погибли три человека. Среди погибших - факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков.

У большинства пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и внутренние повреждения. Предполагается, что они в ближайшее время будут доставлены в медицинские учреждения Архангельска.

Напомним, что в этот вторник в аэропорту Нарьян-Мара совершил жесткую посадку самолет Ан-2 компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», выполнявший плановый рейс в заполярный поселок Харута. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа, пишет издание «Дни.ру».