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Трое пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были отправлены в Архангельск
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    Трое пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были отправлены в Архангельск

    22:56  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:56  19 Декабря 2017
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    Трое пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были отправлены в Архангельск

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Все пострадавшие в авиакатастрофе в Нарьян-Маре были прооперированы, три человека были отправлены в Архангельск. Об этом сообщает департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.

    Ранее сообщалось, что в больнице Нарьян-Мара скончался один из пассажиров авиарейса «Нарьян-Мар – Харута». Таким образом, в авиакатастрофе погибли три человека. Среди погибших - факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков.

    У большинства пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и внутренние повреждения. Предполагается, что они в ближайшее время будут доставлены в медицинские учреждения Архангельска.

    Напомним, что в этот вторник в аэропорту Нарьян-Мара совершил жесткую посадку самолет Ан-2 компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», выполнявший плановый рейс в заполярный поселок Харута. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа, пишет издание «Дни.ру».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #самолет #архангельск #ан-2 #нарьян-мар
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