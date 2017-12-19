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Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по Крыму
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    Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по Крыму

    22:33  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:58  19 Декабря 2017
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    Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по Крыму

    Нью-Йорк, 19 декабря. Большинством голосов Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. Документ, одобренный Третьим комитетом ГА ООН называет Россию «оккупирующей державой».

    За предложенный Украиной текст, написанный в соавторстве с 30 странами, проголосовали 70 государств. Против резолюции высказались 26 стран, среди которых были Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 стран воздержались.

    Принятая резолюция осуждает «временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины», а также заявляет о «непризнании ее аннексии».

    RT приводит слова руководителя Крыма Сергея Аксенова, который назвал принятую ГА ООН резолюцию трансляцией «пропагандистских мифов Киева». Кроме того, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что данная резолюцию является «наглядным примером злоупотребления тематикой прав человека»

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% жителей полуострова выступило за воссоединение с Россией.

    Автор: Антон Зарубин
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