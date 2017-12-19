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Крым не изменит своего решения о присоединении к России – депутат крымского госсовета
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    Крым не изменит своего решения о присоединении к России – депутат крымского госсовета

    22:21  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:21  19 Декабря 2017
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    Крым не изменит своего решения о присоединении к России – депутат крымского госсовета

    Севастополь, 19 декабря. Ни внешнее давление, ни экономические санкции не смогут повлиять на выбор крымчан, совершенный в 2014 году, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя слова украинского заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака.

    Грымчак ранее выступил с заявлением, в котором указал, что международное давление на Россию, а также санкции приведут к «передаче Крыма Украине».

    «Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране. Сегодня Украина захлёбывается в антироссийской истерии, она делает много пустых заявлений, связанных, например, с нашим Крымским мостом», – заявил Ганжара в беседе с RT.

    По его словам, Крым является экономически успешным регионом и будет развиваться дальше. Ганжара указал, что ввод в строй Крымского моста сделает полуостров самодостаточным субъектом России.

    Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 году референдума, на котором более 96% населения высказалось за воссоединении с Россией.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #крым #ганжара
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