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Доверие украинцев к власти и политикам достигло рекордно низкого уровня – исследование
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    Доверие украинцев к власти и политикам достигло рекордно низкого уровня – исследование

    22:04  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:05  19 Декабря 2017
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    Доверие украинцев к власти и политикам достигло рекордно низкого уровня – исследование

    Киев, 19 декабря. Уровень доверия жителей Украины к правительству, партиям и политикам достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Центр Разумкова, ссылаясь на проведенное ранее исследование общественного мнения.

    «Уровень доверия к таким институтам… как Верховная рада, политические партии и отдельные политики, является очень низким и оценивается в два балла по шкале от нуля до десяти», – говорится в исследовании.

    Как отметили аналитики, этот показатель является общим не только для всех регионов Украины, но и для всех социальных групп населения. Отмечается, что украинцы относятся в целом негативно ко всем партиям вне зависимости от их программы.

    Также отмечается, что 67% опрошенных выступили против сохранения за парламентарием депутатского мандата в случае назначения его министром.

    Соцопрос был проведен с 22 по 27 сентября во всех регионах Украины. Организаторы исследования опросили 2008 совершеннолетних респондентов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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