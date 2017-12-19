Сирия: Асад объявил о наращивании сотрудничества с Красным Крестом

Дамаск, 19 декабря. Сирийские власти укрепляют сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста с целью помощи гражданам САР, страдающим от действий террористов. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

«Сирия со всеми ее институтами продолжает делать все, чтобы облегчить страдания своих граждан от преступлений, бесчеловечной практики террористических группировок. В том числе укрепляется сотрудничество с Международным союзом организаций Красного Креста и Полумесяца», — приводит РИА Новости комментарий Асада.

Сирийский лидер напомнил, что одной из причин ухудшения гуманитарной ситуации на территории САР стали экономические санкции, которые были навязаны народу ближневосточного государства.

19 декабря президент Сирии Башар Асад провел встречу с руководителем Международной федерации Красного Креста и Полумесяца Франциском Рука.