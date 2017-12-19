Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: СММ подтвердила прекращение работы российских офицеров в СЦКК
Новости Сирии
Сирия: Асад объявил о наращивании сотрудничества с Красным Крестом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Асад объявил о наращивании сотрудничества с Красным Крестом

    22:03  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:03  19 Декабря 2017
    414

    Сирия: Асад объявил о наращивании сотрудничества с Красным Крестом

    Дамаск, 19 декабря. Сирийские власти укрепляют сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста с целью помощи гражданам САР, страдающим от действий террористов. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

    «Сирия со всеми ее институтами продолжает делать все, чтобы облегчить страдания своих граждан от преступлений, бесчеловечной практики террористических группировок. В том числе укрепляется сотрудничество с Международным союзом организаций Красного Креста и Полумесяца», — приводит РИА Новости комментарий Асада.

    Сирийский лидер напомнил, что одной из причин ухудшения гуманитарной ситуации на территории САР стали экономические санкции, которые были навязаны народу ближневосточного государства.

    19 декабря президент Сирии Башар Асад провел встречу с руководителем Международной федерации Красного Креста и Полумесяца Франциском Рука.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #асад #терроризм #красный крест
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть