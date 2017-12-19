Росгвардия посоветовала россиянам не выкладывать фото из отпуска в соцсетях

Москва, 19 декабря. Пик квартирных краж приходится на новогодние праздники, поэтому россиянам рекомендуется не выкладывать в соцсетях фотографии из отпуска. Об этом заявил журналистам представитель столичного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — цитирует его слова «Интерфакс».

Тумин указал на то, что сотрудники УВО охраняют около 186 тысяч квартир в Москве. Кроме того, он посоветовал москвичам установить сигнализацию и камеры видеонаблюдения, закрывать все двери и форточки, а также наладить взаимодействие с соседями.

Как ранее сообщало издание URA.RU, руководство Росгвардии планирует избавиться от специальных моторизованных воинских частей.