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Общество
Росгвардия посоветовала россиянам не выкладывать фото из отпуска в соцсетях
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    Росгвардия посоветовала россиянам не выкладывать фото из отпуска в соцсетях

    21:57  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:57  19 Декабря 2017
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    Росгвардия посоветовала россиянам не выкладывать фото из отпуска в соцсетях

    Москва, 19 декабря. Пик квартирных краж приходится на новогодние праздники, поэтому россиянам рекомендуется не выкладывать в соцсетях фотографии из отпуска. Об этом заявил журналистам представитель столичного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин.

    «Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — цитирует его слова «Интерфакс».

    Тумин указал на то, что сотрудники УВО охраняют около 186 тысяч квартир в Москве. Кроме того, он посоветовал москвичам установить сигнализацию и камеры видеонаблюдения, закрывать все двери и форточки, а также наладить взаимодействие с соседями.

    Как ранее сообщало издание URA.RU, руководство Росгвардии планирует избавиться от специальных моторизованных воинских частей.

    Автор: Алексей Громов
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