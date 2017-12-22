Сирия: переговоры в Москве убедили де Мистуру в отсутствии конфронтации Астаны и Женевы

Москва, 22 декабря. Переговоры в Москве убедили спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуру, что переговоры по Сирии в Астане не являются параллельным женевскому процессом. Как заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, де Мистура обещал рассказать об этом генсеку организации ООН Антониу Гутеррешу.

«Вчерашняя встреча министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова и министра обороны (РФ Сергея) Шойгу со спецпредставителем Стаффаном де Мистурой убедила его в том, что Астана не является каким-либо параллельным треком женевскому процессу, тем более вступающим в какую-то конфронтацию или преследующим скрытые цели», — сообщил Лаврентьев.

Разговор с де Мистурой в рамках восьмого раунда переговоров по Сирии в Стане показал, что у спецпосланника по Сирии есть понимание этого, и он пытается донести данную информацию до Гутерреша. В Москве выразили надежду на то, что ООН поддержит Конгресс нацдиалога по Сирии в Сочи, заявил Лаврентьев РИА Новости.