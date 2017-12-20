Сирия итоги за сутки на 20 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, при взрыве мины ИГ в Ракке погиб боец SDF

Сирия, 20 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 два поселения Идлиба, при взрыве мины ИГ1 в Ракке погиб боец SDF,в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме, выбили террористов из двух поселений Идлиба.

«Исламское государство»1: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме, арестовывает своих командиров в Дамаске, напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла город Даръа, ведет бои с ИГ в Хаме, противостоит САА в Дамаске и Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: взяла под арест нескольких старейшин Кафр Батны.

Сирийская свободная армия (ССА): вела бои с SDF в Алеппо, атаковала с САА на востоке Хамы.

Курды: обстреляли позиции ССА на севере Алеппо, арестовали нескольких мирных жителей Ракки для принудительной мобилизации, потеряли троих бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в районе лагеря беженцев Ярмук. Одновременно с этим Al-hadath News сообщило, что в этой местности отмечались конфликты между группировками, подконтрольными ИГИЛ1. По данным местных источников, террористы провели аресты полевых командиров в районе Хаджар аль-Асвад.

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжались перестрелки между радикальными антиправительственными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@omawinewsagency), бои между войсками Башара Асада и незаконными группировками отмечались в районах Джобар и Айн Тарма.

Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по жилому району Заблатани сирийской столицы, передавал военный Telegram-канал (@C_Military1). В результате минометного обстрела, по данным автора публикации, погибло три мирных жителя Дамаска, еще пять гражданских получили ранения.

На юго-западе Дамаска были зафиксированы бои между радикалами «Тахрир аш-Шам» и сирийской армией за город Мугр аль-Мир. Военный источник писал в своем Twitter (@watanisy), что армия САР заняла юго-восточный склон холма Таль Маруан. В этой же части региона САА вела обстрел позиций исламистов в районе Бейт Джинна.

В населенном пункте Кафр Батна боевики «Файлак ар-Рахман» взяли под арест нескольких старейшин. Об этом писало информагентство Almanar News.

Провинция Алеппо

Утром военная техника турецкой армии прибыла к северным границам провинции Алеппо, передавало Almanar News. В это же время в районе населенного пункта Калджибрин, по данным информационного агентства, шли ожесточенные бои между подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF).

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Рамла и Сияла на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@leithfadel). Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщал, что под прикрытием ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы атаковали боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Рамлы.

Позже в этой же части региона боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск, сообщал Al-Masdar News. По данным информационного агентства, после нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.

В городе Дарат Изза на западе региона прогремел взрыв. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате инцидента был ликвидирован один из командиров действующих в этой части провинции боевиков Касем Мустафа аль-Халу.

В курдских городах провинции Алеппо установили флаги Сирийской Арабской Республики, передавал один из местных источников на своей странице в социальной сети Facebook (@kareemtebii).

Провинция Хомс

Снайперы радикальных оппозиционных группировок обстреляли мирное поселение Кафр Нан, расположенное к юго-западу от города Ар-Растан на севере провинции Хомс. Информационное агентство Almanar News сообщало, что под огнем боевиков погибло несколько гражданских лиц.

Напомним, на севере провинции Хомс действует режим прекращения огня. Однако незаконные группировки продолжают угрожать безопасности мирного населения, проводя обстрелы жилых кварталов населенных пунктов. Днем ранее под огнем боевиков оказались деревни Аль-Машру и Кани аль-Аси.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от деревни Абу Хардуб, передавал военный источник в социальной сети Twitter (@xx88nn33). По данным автора публикации, в результате столкновения было убито трое бойцов курдского ополчения.

Малочисленная группа террористов атаковала расположения сирийской армии в районе станции Т-2, передавал военный Telegram-канал (@SAPorganization). По данным автора публикации, солдаты армии САР при поддержке бойцов ополчения отбили нападение боевиков.

В поселении Дарнаж на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор сдетонировала мина, заложенная террористами «Исламского государства», передавал Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента мирный житель населенного пункта получил тяжелые ранения.

Провинция Даръа

Радикальные вооруженные формирования в очередной раз нарушили перемирие, установленное в провинции Даръа, и подвергли минометному обстрелу район Аль-Кашеф административного центра региона. По данным информационного агентства Almanar News, под огнем боевиков пострадало семь мирных жителей города. Отмечается, что среди раненных – четверо детей.

На пограничную территорию между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА), сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@shahbanewssite). Военный Twitter-канал (@FSAPlatform) писал о перестрелках между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции на юго-западе региона.

Информационное агентство FARS News Agency передавало, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.

Провинция Идлиб

Вооруженные столкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями были зафиксированы на трассе между населенными пунктами Кафрая и Маарет Мисрин на севере провинции Идлиб. Об этом писал военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1).

На юге региона продолжилась совместная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против исламистов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация атаковала опорные пункты боевиков в окрестностях стратегического города Абу Дали, а также недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии. После продолжительных боев с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@C_Military1).

В деревне Маарат Харма на юге региона прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, причиной инцидента стала детонация самодельного взрывного устройства, заложенного неизвестными боевиками на одной из улиц поселения. Мирные жители при взрыве не пострадали.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка снова взорвалась мина, заложенная при отступлении из города террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства Almanar News, в результате происшествия погиб один боец курдского ополчения.

Напомним, город Ракка находится под контролем бойцов Демократических сил Сирии (SDF), действующих в Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США. Ополченцы проводят работы по разминированию населенного пункта, однако в объявленных безопасными районах ежедневно происходят взрывы. По данным местных активистов, Ракка – один из самых опасных городов страны. Между тем, ANF News писало, что в населенный пункт с момента его освобождения от террористов «Исламского государства» вернулось более 14,5 тысяч семей местных жителей.

Almanar News сообщало, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают насильно вербовать в свои ряды мирное население. По данным Almanar News, курды задержали нескольких молодых людей на рынке в поселении Тель Авив на севере провинции Ракка.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама снова отмечались столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния между радикальными исламистами находился населенный пункт Расм аль-Хамам.

Недалеко от населенного пункта Таль аль-Агр на востоке региона были зафиксированы столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@NRVR11).

На северо-востоке провинции Хама продолжилась операция Сирийской арабской армии (САА) против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Facebook (@page.F.S.N.N), что войска Башара Асада вели артиллерийский обстрел зон дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Рахаджан, Аш-Шакусия и Баюд.

Ирак

Полицейские обнаружили автомобиль террористов «Исламского государства» с боеприпасами внутри. По данным информационного агентства Alsumaria News, транспортное средство было найдено недалеко от населенного пункта Бани Саад в провинции Дияла.

Солдаты армии Ирака уничтожили двух террористов «Исламского государства», скрывавшихся в населенных пунктах на востоке провинции Дияла, передавало информационное агентство Almanar News.

На территориях иракского Курдистана продолжались протесты местного населения, сопровождавшиеся массовыми беспорядками. Alsumaria News передавало, что курды заблокировали шоссе, соединяющее населенные пункты Дарбанд Хан и Сулеймания, а также сожгли здание администрации одного из районов. Кроме того информационное агентство писало, что демонстранты подожгли штабы ряда политических партий в провинции Эрбиль.

Напомним, жители Курдистана вышли на улицы в связи с невыплатой заработных плат и недоступностью социальных услуг. Власти Ирака отреагировали на происходящее, заявив, что, если беспорядки не прекратятся, в Курдистан будет введена федеральная иракская полиция. Об этом сообщил Twitter-канал (@alhashd_Media).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)