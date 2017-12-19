Сирия новости 19 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру, ССА атаковала позиции САА в Алеппо

Сирия, 19 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к аэродрому Абу Духур, ССА напала на позиции САА в Алеппо, боевики открыли минометный огонь по Дамаску. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиция «Ан-Нусры» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): напала на расположения САА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Группировки вооруженной оппозиции открыли огонь по жилому району Заблатани сирийской столицы, передает военный Telegram-канал (@C_Military1). В результате минометного обстрела, по данным автора публикации, погибло три мирных жителя Дамаска, еще пять гражданских получили ранения.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в городе Мугр аль-Мир, передает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Также автор публикации сообщает о перестрелках противников в районе населенного пункта Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

В курдских городах провинции Алеппо установили флаги Сирийской Арабской Республики, передает один из местных источников на своей странице в социальной сети Facebook (@kareemtebii).

В южной части региона боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск, сообщает Al-Masdar News. По данным информационного агентства, после нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в направлении авиабазы Абу Духур на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник пишет в Twitter (@IvanSidorenko1), что бригады армии САР активно проходят подготовку к предстоящей операции. Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации практически достигли южных границ стратегического населенного пункта Абу Дали, зачистка которого от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» будет предшествовать освобождению аэродрома.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@page.F.S.N.N), что войска Башара Асада ведут артиллерийский обстрел зон дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Рахаджан, Аш-Шакусия и Баюд. Борьбу правительственной армии с «Ан-Нусрой» поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегического города Абу Дали, в том числе атакам российских воздушно-космических сил подверглись позиции террористов недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии.

Ирак

Солдаты армии Ирака уничтожили двух террористов «Исламского государства»1, скрывавшихся на востоке провинции Дияла, передает информационное агентство Almanar News.

На территории иракского Курдистана продолжаются массовые беспорядки. Местные жители вышли на акции протеста против низких зарплат и недоступности услуг для населения. Демонстранты поджигают административные здания, а также штабы политических организаций, пишет Alsumaria News. Власти Ирака отреагировали на происходящее, заявив, что, если беспорядки не прекратятся, в Курдистан будет введена федеральная иракская полиция. Об этом сообщает Twitter-канал (@alhashd_Media).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)