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Россия
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ЦИК получит уведомление о сборе группы по выдвижению Путина в ближайшее время
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    ЦИК получит уведомление о сборе группы по выдвижению Путина в ближайшее время

    21:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:49  19 Декабря 2017
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    ЦИК получит уведомление о сборе группы по выдвижению Путина в ближайшее время

    Москва, 19 декабря. Уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы будет подано в ЦИК РФ в ближайшее время. Об этом рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты России Ольга Амельченкова.

    «Главным решением Оргкомитета стала договоренность о сборе инициативной группы избирателей, в которую по закону должно войти не менее 500 россиян, 26 декабря 2017 года. Соответствующее уведомление будет подано в ближайшее время в ЦИК России», — рассказала Амельченкова РИА Новости.

    Отметим, ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева объявила, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года состоится через неделю в ВДНХ. Участниками мероприятия станут около 600 человек  

    Напомним, 19 декабря в Москве прошла встреча организационного комитета группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Среди участников мероприятия были олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий и руководитель РСПП Александр Шохин.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #цик #голосование #выборы-2018
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