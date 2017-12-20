В ОНФ рассказали, кто вошел в группу по выдвижению Путина кандидатом в президенты

Москва, 19 декабря. Ректор МГУ Виктор Садовничий, врач Лео Бокерия, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты Александр Морозов и Сергей Боярский, а также трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин вошли в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Об этом сообщила сопредседатель штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

«Вместе мы как оргкомитет и занимаемся подготовкой проведения заседания большого оргкомитета по выдвижению кандидата Владимира Путина в президенты России», — заявила Тимофеева.

По ее словам, инициаторами являются сопредседатель штаба ОНФ Станислав Говорухин и глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, сообщает РИА Новости.

Ранее глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов сообщил, что Путин предложил пригласить на заседание инициативной группы российских военных, участвовавших в операции Сирии.