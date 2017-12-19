Пресс-служба Саакашвили назвала публикацию письма «слабой позицией»

Киев, 19 декабря. Пресс-служба украинской партии «Движение новых сил», главой которой является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, подтвердила подлинность письма, которые опубликовал пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая опубликовала это письмо, — это слабая позиция», — заявила пресс-служба Саакашвили.

По мнению руководства партии, публикация письма имеет своей целью дискредитацию политика. Как отметили в пресс-службе, все сообщения о том, что Саакашвили якобы просил прощения у Порошенко и обещал убрать палатки из-под здания Верховной рады являются ложными, пишет RT.

Напомним, что ранее сообщалось, что Цеголко опубликовал письмо, которое Саакашвили направил украинскому президенту.