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Украина
Пресс-служба Саакашвили назвала публикацию письма «слабой позицией»
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    Пресс-служба Саакашвили назвала публикацию письма «слабой позицией»

    21:27  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:27  19 Декабря 2017
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    Пресс-служба Саакашвили назвала публикацию письма «слабой позицией»

    Киев, 19 декабря. Пресс-служба украинской партии «Движение новых сил», главой которой является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, подтвердила подлинность письма, которые опубликовал пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

    «Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая опубликовала это письмо, — это слабая позиция», — заявила пресс-служба Саакашвили.

    По мнению руководства партии, публикация письма имеет своей целью дискредитацию политика. Как отметили в пресс-службе, все сообщения о том, что Саакашвили якобы просил прощения у Порошенко и обещал убрать палатки из-под здания Верховной рады являются ложными, пишет RT.

    Напомним, что ранее сообщалось, что Цеголко опубликовал письмо, которое Саакашвили направил украинскому президенту.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #порошенко #саакашвили #письмо
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