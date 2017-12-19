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Россия
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Политика
Трамп назвал The Washington Post «фейковыми новостями»
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    Трамп назвал The Washington Post «фейковыми новостями»

    21:39  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:39  19 Декабря 2017
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    Трамп назвал The Washington Post «фейковыми новостями»

    Вашингтон, 19 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал статью The Washington Post, в которой говорилось о его взаимоотношениях с судьей Нилом Горсачем.

    Напомним, Горсач был назначен на должность судьи Верховного суда США. Однако в материале газеты указано, что Трамп якобы хотел отозвать кандидатуру юриста, который подверг критике позицию главы государства по судебной власти.

    Непосредственно американский лидер заявил о том, что The Washington Post распространяет «фейковые новости».

    «Статья в The Washington Post о том, что я был близок к отзыву кандидатуры судьи Горсача до того, как ее утвердили — это фейковые новости. Я никогда не колебался и всегда гордился им и его работой в качестве судьи Верховного суда», — отметил Трамп.

    Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой России Владимиром Путиным.

    Автор: Алексей Громов
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