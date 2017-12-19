Трамп назвал The Washington Post «фейковыми новостями»

Вашингтон, 19 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал статью The Washington Post, в которой говорилось о его взаимоотношениях с судьей Нилом Горсачем.

Напомним, Горсач был назначен на должность судьи Верховного суда США. Однако в материале газеты указано, что Трамп якобы хотел отозвать кандидатуру юриста, который подверг критике позицию главы государства по судебной власти.

Непосредственно американский лидер заявил о том, что The Washington Post распространяет «фейковые новости».

«Статья в The Washington Post о том, что я был близок к отзыву кандидатуры судьи Горсача до того, как ее утвердили — это фейковые новости. Я никогда не колебался и всегда гордился им и его работой в качестве судьи Верховного суда», — отметил Трамп.

A story in the @washingtonpost that I was close to “rescinding” the nomination of Justice Gorsuch prior to confirmation is FAKE NEWS. I never even wavered and am very proud of him and the job he is doing as a Justice of the U.S. Supreme Court. The unnamed sources don’t exist! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2017

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой России Владимиром Путиным.