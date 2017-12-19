Украинская компания вернет Кишиневу деньги за облезлую новогоднюю елку

Кишинев, 19 декабря. Украинская компания вернет мэрии Кишинева деньги за новогоднюю елку, которая прибыла в Молдавию в непраздничном виде. Об этом, по информации издания Realitatea, сообщил исполняющий обязанности мэра города Сильвию Раду.

Напомним, дерево, доставленное из Ивано-Франковской области, поместили в центре Кишинева в начале декабря. Внешний вид облезлой елки сразу вызвал недовольство жителей столицы Молдавии. На место украинской елки в спешном порядке поставили другое дерево.

Ёлка раздора. Украина вернёт Кишинёву деньги за лысую "новогоднюю красавицу": https://t.co/lIJwTY7NM8 pic.twitter.com/bQXq11wrWO — Life | Новости (@lifenews_ru) December 18, 2017

Теперь украинская компания должна компенсировать молдавской стороне сумму в 15 тысяч леев (чуть больше 50 тысяч рублей) за само тридцатиметровое дерево и в 13 тысяч леев за его доставку. В будущем власти Кишинева планируют прописывать в подобных контрактах пункт о невыполнении условий договора.