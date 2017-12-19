Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году
Весь мир
Украинская компания вернет Кишиневу деньги за облезлую новогоднюю елку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинская компания вернет Кишиневу деньги за облезлую новогоднюю елку

    21:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:48  19 Декабря 2017
    36

    Украинская компания вернет Кишиневу деньги за облезлую новогоднюю елку

    Кишинев, 19 декабря. Украинская компания вернет мэрии Кишинева деньги за новогоднюю елку, которая прибыла в Молдавию в непраздничном виде. Об этом, по информации издания Realitatea, сообщил исполняющий обязанности мэра города Сильвию Раду.   

    Напомним, дерево, доставленное из Ивано-Франковской области, поместили в центре Кишинева в начале декабря. Внешний вид облезлой елки сразу вызвал недовольство жителей столицы Молдавии. На место украинской елки в спешном порядке поставили другое дерево.

    Теперь украинская компания должна компенсировать молдавской стороне сумму в 15 тысяч леев (чуть больше 50 тысяч рублей) за само тридцатиметровое дерево и в 13 тысяч леев за его доставку. В будущем власти Кишинева планируют прописывать в подобных контрактах пункт о невыполнении условий договора.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #молдавия #кишинев #елка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть