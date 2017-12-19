В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии

Москва, 19 декабря. Военные, участвовавшие в операции в Сирии, могут быть приглашены на заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли (в Сирии), что их надо тоже пригласить», — заявил Анисимов ТАСС.

Напомним, россияне выберут президента РФ в марте 2018 года.