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Россия
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Новости Сирии
В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии
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    В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии

    21:23  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:23  19 Декабря 2017
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    В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии

    Москва, 19 декабря. Военные, участвовавшие в операции в Сирии, могут быть приглашены на заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

    «Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли (в Сирии), что их надо тоже пригласить», — заявил Анисимов ТАСС.

    Напомним, россияне выберут президента РФ в марте 2018 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #военные #выборы-2018
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