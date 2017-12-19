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Россия
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Политика
Собчак заявила, что пришла в политику «всерьез и надолго»
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    Собчак заявила, что пришла в политику «всерьез и надолго»

    21:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:13  19 Декабря 2017
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    Собчак заявила, что пришла в политику «всерьез и надолго»

    Тверь, 19 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая в конце октября заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, рассказала, что пришла в политику всерьез и надолго. Такое заявление Собчак сделала, выступая на открытии своего штаба в Твери. 

    «Я пришла в политику всерьез и надолго», — приводит ТАСС ответ Собчак на вопрос о том, чем она собирается заниматься после президентских выборов. 

    Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» заверила, что не собирается пропадать из политической повестки, так как в ее планах изменение политической системы в России.  

    Напомним, седьмые выборы президента в истории России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания по выборам первого лица государства началась 18 декабря, ровно за три месяца до всеобщего дня голосования.   

    Автор: Федор Веснин
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    #собчак #политика #выборы-2018
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