Собчак заявила, что пришла в политику «всерьез и надолго»

Тверь, 19 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая в конце октября заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, рассказала, что пришла в политику всерьез и надолго. Такое заявление Собчак сделала, выступая на открытии своего штаба в Твери.

«Я пришла в политику всерьез и надолго», — приводит ТАСС ответ Собчак на вопрос о том, чем она собирается заниматься после президентских выборов.

Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» заверила, что не собирается пропадать из политической повестки, так как в ее планах изменение политической системы в России.

Напомним, седьмые выборы президента в истории России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания по выборам первого лица государства началась 18 декабря, ровно за три месяца до всеобщего дня голосования.