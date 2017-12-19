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Россия
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Политика
Де Мистура видит возможность нормализации политического процесса в Сирии
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    Де Мистура видит возможность нормализации политического процесса в Сирии

    21:03  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  19 Декабря 2017
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    Де Мистура видит возможность нормализации политического процесса в Сирии

    Нью-Йорк, 19 декабря. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по-прежнему видит возможность для нормализации политического процесса, направленного на урегулирование регионального конфликта.

    По словам дипломата, сирийцы должны осознать тот факт, что резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по переходному процессу в САР может быть выполнена в их интересах.

    «Выполнена даже в контексте реальной политики 2018 года в интересах всех сирийцев. Вопрос в том, что мы все сделаем, чтобы добиться этого. Я могу заверить, что генеральный секретарь Гутерреш и я не пожалеем никаких усилий», — подчеркнул де Мистура.

    Напомним, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает на то, что на межсирийских переговорах в Астане стороны обсудят проблемы пропавших и похищенных людей.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон
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