Де Мистура видит возможность нормализации политического процесса в Сирии

Нью-Йорк, 19 декабря. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по-прежнему видит возможность для нормализации политического процесса, направленного на урегулирование регионального конфликта.

По словам дипломата, сирийцы должны осознать тот факт, что резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по переходному процессу в САР может быть выполнена в их интересах.

«Выполнена даже в контексте реальной политики 2018 года в интересах всех сирийцев. Вопрос в том, что мы все сделаем, чтобы добиться этого. Я могу заверить, что генеральный секретарь Гутерреш и я не пожалеем никаких усилий», — подчеркнул де Мистура.

Напомним, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает на то, что на межсирийских переговорах в Астане стороны обсудят проблемы пропавших и похищенных людей.