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В Пентагоне заявили, что террористы ИГ потеряли почти все свои территории
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    В Пентагоне заявили, что террористы ИГ потеряли почти все свои территории

    20:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:59  19 Декабря 2017
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    В Пентагоне заявили, что террористы ИГ потеряли почти все свои территории

    Вашингтон, 19 декабря. Террористы запрещенной в России организации ИГ1 лишились практически всех территорий, которые ранее контролировали. С таким заявлением выступил американский полковник Райан Диллон, являющийся официальным представителем штаба операции в Ираке и Сирии, руководимой США.

    «(Боевики — прим. ФАН) ИГ потеряли почти все территории, которые они когда-то контролировали. Более 7,7 млн человек теперь свободны, но это не знаменует конец (антитеррористической — прим. ФАН) кампании», — цитирует полковника ТАСС. 

    Диллон отметил, что ИГ (запрещена в России) является «сообразительным, жестоким и злобным» противником. Боевики умеют приспосабливаться к различным обстоятельствам, заявил полковник ВС США. Он добавил, что Вашингтон совместно с партнерами продолжит оказывать постоянное давление на ИГ.

    Отметим, 6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном уничтожении боевиков ИГ в Сирии. Российский лидер, побывав на базе российских военных на территории ближневосточного государства, заявил, что начинается частичный вывод российской группировки из Сирии.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сша #сирия #иг #победа
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