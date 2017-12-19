В Пентагоне заявили, что террористы ИГ потеряли почти все свои территории

Вашингтон, 19 декабря. Террористы запрещенной в России организации ИГ1 лишились практически всех территорий, которые ранее контролировали. С таким заявлением выступил американский полковник Райан Диллон, являющийся официальным представителем штаба операции в Ираке и Сирии, руководимой США.

«(Боевики — прим. ФАН) ИГ потеряли почти все территории, которые они когда-то контролировали. Более 7,7 млн человек теперь свободны, но это не знаменует конец (антитеррористической — прим. ФАН) кампании», — цитирует полковника ТАСС.

Диллон отметил, что ИГ (запрещена в России) является «сообразительным, жестоким и злобным» противником. Боевики умеют приспосабливаться к различным обстоятельствам, заявил полковник ВС США. Он добавил, что Вашингтон совместно с партнерами продолжит оказывать постоянное давление на ИГ.

Отметим, 6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном уничтожении боевиков ИГ в Сирии. Российский лидер, побывав на базе российских военных на территории ближневосточного государства, заявил, что начинается частичный вывод российской группировки из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.