В Пентагоне рассказали, когда коалиция США покинет Сирию

Вашингтон, 19 декабря. Международная коалиция во главе с США будет оставаться в Сирии до тех пор, пока не будет прогресса в женевских переговорах о политическом урегулировании ситуации. Об этом заявил представитель штаба коалиции полковник сухопутных войск США Райан Диллон.

«Мы будем оставаться [в Сирии], пока политический процесс, во время женевского процесса не будет достигнут прогресс», — сказал он журналистам.

Напомним, сторонам не удалось достичь прогресса в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, который завершился 14 декабря.