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Новости Сирии
В Пентагоне рассказали, когда коалиция США покинет Сирию
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    В Пентагоне рассказали, когда коалиция США покинет Сирию

    21:10  19 Декабря 2017
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    В Пентагоне рассказали, когда коалиция США покинет Сирию

    Вашингтон, 19 декабря. Международная коалиция во главе с США будет оставаться в Сирии до тех пор, пока не будет прогресса в женевских переговорах о политическом урегулировании ситуации. Об этом заявил представитель штаба коалиции полковник сухопутных войск США Райан Диллон.

    «Мы будем оставаться [в Сирии], пока политический процесс, во время женевского процесса не будет достигнут прогресс», — сказал он журналистам.

    Напомним, сторонам не удалось достичь прогресса в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, который завершился 14 декабря.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #сирия #коалиция #женева
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