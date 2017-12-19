Врачи прокомментировали сообщение о СПИД-терроризме в Кемеровской области

Кемерово, 19 декабря. Сообщение о СПИД-терроризме появилось в социальных сетях: зрительница в одном из кинотеатров Кузбасса напоролось на иголку, которая якобы могла ее заразить ВИЧ-инфекцией.

Зрительница укололось ногой об иголку, которая выглядывала из кресла на три — четыре миллиметра, женщина увидела записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». Медики областного СПИД-центра прокомментировали данное сообщение и отметили, что существуют только три способа передачи вируса: незащищенный половой контакт, контакт «кровь-кровь» и от матери к ребенку.

«ВИЧ неустойчив во внешней среде. Заразиться вирусом с помощью иглы можно только при пользовании одним шприцем, вирус попадет в организм только в том случае, если в шприце осталось достаточное количество крови, и она попала непосредственно в кровоток», — приводит «Газета Кемерова» слова врачей.

Как стало известно, таких случаев в Кемеровской области не было зафиксировано с 1991 года. Кроме этого отмечается, что люди, пострадавшие от СПИД-терроризма, не обращались в центры, которые занимаются проблемами ВИЧ и СПИД.