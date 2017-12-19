Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году
Общество
Врачи прокомментировали сообщение о СПИД-терроризме в Кемеровской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Врачи прокомментировали сообщение о СПИД-терроризме в Кемеровской области

    20:45  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:45  19 Декабря 2017
    167

    Врачи прокомментировали сообщение о СПИД-терроризме в Кемеровской области

    Кемерово, 19 декабря. Сообщение о СПИД-терроризме появилось в социальных сетях: зрительница в одном из кинотеатров Кузбасса напоролось на иголку, которая якобы могла ее заразить ВИЧ-инфекцией. 

    Зрительница укололось ногой об иголку, которая выглядывала из кресла на три — четыре миллиметра, женщина увидела записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». Медики областного СПИД-центра прокомментировали данное сообщение и отметили, что существуют только три способа передачи вируса: незащищенный половой контакт, контакт «кровь-кровь» и от матери к ребенку.

    «ВИЧ неустойчив во внешней среде. Заразиться вирусом с помощью иглы можно только при пользовании одним шприцем, вирус попадет в организм только в том случае, если в шприце осталось достаточное количество крови, и она попала непосредственно в кровоток», — приводит «Газета Кемерова» слова врачей.

    Как стало известно, таких случаев в Кемеровской области не было зафиксировано с 1991 года. Кроме этого отмечается, что люди, пострадавшие от СПИД-терроризма, не обращались в центры, которые занимаются проблемами ВИЧ и СПИД.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вич-спид #кемеровская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть