Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Новости Сирии
Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    7:00  20 Декабря 2017
    1104

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    Сирия, 20 декабря. САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы; «Хайят Тахрир аш-Шам» отступает в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над Зафрией и еще рядом населенных пунктов в провинции Идлиб.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: отступил в провинции Алеппо и Идлиб.

    «Ахрар аш-Шам»: стягивает свои силы на северо-восток провинции Хама и юг провинции Идлиб.

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@24Aleppo), артиллерийский снаряд упал на одно из зданий в районе Эль-Халидия города Алеппо. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

    Группировка правительственных войск, продвигающаяся от Ханассера в сторону авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб, продолжает успешно развивать свое наступление на позиции боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN пишет, что террористы вынуждены были отступить со своих позиций в районе населенных пунктов Расм-Саяль и Расм-эль-Кабара в направлении Бурдж-Сбене и Рамле соответственно. Тем не менее, источник не исключает, что в скором времени боевики могут активизировать свои действия в этом районе.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    По информации Telegram-канала @nors2017, после поражения территориальной группировки «Исламского государства»1 в Сирии, правительственные войска могут столкнуться с новой угрозой — вооруженными формированиями боевиков, прошедших подготовку на американских военных базах в Ат-Танфе и Джиср-эш-Шаддади. По сведениям, которыми располагает источник, проамериканские формирования выдвинулись в район пустыни  на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор. Проамериканские боевики, вероятнее всего, будут пытаться проводить диверсии против правительственных войск, чтобы сорвать переброску высвободившихся сил САА на фронты в западной части Сирии.        

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    Подразделения САА продолжают успешное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», продвигаясь в сторону Абу-Дали. Как сообщает источник в социальной сети Twitter @watanisy,  под контроль сирийской армии перешел населенный пункт Зафрия.

    Эмиратская газета «National» пишет, что за минувшую неделю правительственным войскам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в провинции Идлиб, подконтрольных ранее боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Эксперты издания отмечают, что успешное наступление САА может стать переломным моментом в сирийской гражданской войне.

    Провинция Хама

    Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

    По информации на странице в социальной сети Twitter @HoseinMortada, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» оказывают САА активное сопротивление в районе населенных пунктов Абу-Ляффи и Умм-Мияль, используя беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций правительственных войск.

    Telegram-канал @baradanews, сообщает, что в районе населенного пункта Расм-Хамам продолжаются интенсивные бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства». Источник предполагает, что боевики ИГ1 в скором времени попытаются продолжить наступление на террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» из Эш-Шихи и Абу-Ханадека в направлении Каср-Вардана.

    По данным иранского информационного агентства Fars, группировка вооруженной оппозиции«Ахрар аш-Шам» стягивает существенные силы в район боевых действий на северо-востоке провинции Хама и юге провинции Идлиб, чтобы остановить успешное наступление САА на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам #ат-танф #хайят тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 20 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, при взрыве мины ИГ в Ракке погиб боец SDF
    Сирия новости 19 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру, ССА атаковала позиции САА в Алеппо
    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА
    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами в Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть