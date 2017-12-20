Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы

Сирия, 20 декабря. САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы; «Хайят Тахрир аш-Шам» отступает в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над Зафрией и еще рядом населенных пунктов в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступил в провинции Алеппо и Идлиб.

«Ахрар аш-Шам»: стягивает свои силы на северо-восток провинции Хама и юг провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@24Aleppo), артиллерийский снаряд упал на одно из зданий в районе Эль-Халидия города Алеппо. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

Группировка правительственных войск, продвигающаяся от Ханассера в сторону авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб, продолжает успешно развивать свое наступление на позиции боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN пишет, что террористы вынуждены были отступить со своих позиций в районе населенных пунктов Расм-Саяль и Расм-эль-Кабара в направлении Бурдж-Сбене и Рамле соответственно. Тем не менее, источник не исключает, что в скором времени боевики могут активизировать свои действия в этом районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Telegram-канала @nors2017, после поражения территориальной группировки «Исламского государства»1 в Сирии, правительственные войска могут столкнуться с новой угрозой — вооруженными формированиями боевиков, прошедших подготовку на американских военных базах в Ат-Танфе и Джиср-эш-Шаддади. По сведениям, которыми располагает источник, проамериканские формирования выдвинулись в район пустыни на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор. Проамериканские боевики, вероятнее всего, будут пытаться проводить диверсии против правительственных войск, чтобы сорвать переброску высвободившихся сил САА на фронты в западной части Сирии.

Провинция Идлиб

Подразделения САА продолжают успешное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», продвигаясь в сторону Абу-Дали. Как сообщает источник в социальной сети Twitter @watanisy, под контроль сирийской армии перешел населенный пункт Зафрия.

Эмиратская газета «National» пишет, что за минувшую неделю правительственным войскам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в провинции Идлиб, подконтрольных ранее боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Эксперты издания отмечают, что успешное наступление САА может стать переломным моментом в сирийской гражданской войне.

Провинция Хама

По информации на странице в социальной сети Twitter @HoseinMortada, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» оказывают САА активное сопротивление в районе населенных пунктов Абу-Ляффи и Умм-Мияль, используя беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций правительственных войск.

Telegram-канал @baradanews, сообщает, что в районе населенного пункта Расм-Хамам продолжаются интенсивные бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства». Источник предполагает, что боевики ИГ1 в скором времени попытаются продолжить наступление на террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» из Эш-Шихи и Абу-Ханадека в направлении Каср-Вардана.

По данным иранского информационного агентства Fars, группировка вооруженной оппозиции«Ахрар аш-Шам» стягивает существенные силы в район боевых действий на северо-востоке провинции Хама и юге провинции Идлиб, чтобы остановить успешное наступление САА на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)