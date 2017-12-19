Полицейский застрелил алабая в Новокузнецке

Кемерово, 19 декабря. Сотруднику полиции Новокузнецка пришлось застрелить алабая, который вел себя агрессивно по отношению к людям. Полицейский действовал согласно федеральному закону «О полиции», который позволяет применить огнестрельное оружие в отношении животного, которое угрожает жизни и здоровью людей или сотрудника полиции.

Жители Новокузнецка, испугавшись за свою жизнь, обратились в правоохранительные органы. Они сообщили, что собака сорвалась с цепи и кидается на прохожих. Животное загрызло соседскую собаку, а затем набросилось на свою хозяйку, которая пыталась успокоить свое разъяренное животное.

Хозяйка алабая и сосед успели спрятаться в доме, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. После чего собака пыталась перепрыгнуть через забор, где были люди.