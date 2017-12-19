Де Мистура призвал обсудить проблему пропавших в Сирии людей на переговорах в Астане

Москва, 19 декабря. России, Ирану и Турции в ходе следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане следует обсудить проблему задержанных, пропавших и похищенных людей в Сирии. Таким мнением поделился специальный посланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

«Не было прогресса по критически важному вопросу о задержанных, похищенных и пропавших людях, который поднимался в ходе астанинского процесса, но не нашел решения ни в Астане, ни в Женеве», — цитирует Де Мистуру РИА Новости.

Он отметил, что призывает Москву, Тегеран и Анкару обсудить эти вопросы в ходе следующей встречи в Казахстане.

Отметим, 19 декабря специальный посланник ООН по Сирии выступил в Совете Безопасности Организации объединенных наций, представив доклад об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров. Следующие переговоры контактной группы по Сирии в Астане состоятся 21-22 декабря.