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Де Мистура призвал обсудить проблему пропавших в Сирии людей на переговорах в Астане
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    Де Мистура призвал обсудить проблему пропавших в Сирии людей на переговорах в Астане

    20:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:36  19 Декабря 2017
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    Де Мистура призвал обсудить проблему пропавших в Сирии людей на переговорах в Астане

    Москва, 19 декабря. России, Ирану и Турции в ходе следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане следует обсудить проблему задержанных, пропавших и похищенных людей в Сирии. Таким мнением поделился специальный посланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

    «Не было прогресса по критически важному вопросу о задержанных, похищенных и пропавших людях, который поднимался в ходе астанинского процесса, но не нашел решения ни в Астане, ни в Женеве», — цитирует Де Мистуру РИА Новости.

    Он отметил, что призывает Москву, Тегеран и Анкару обсудить эти вопросы в ходе следующей встречи в Казахстане.

    Отметим, 19 декабря специальный посланник ООН по Сирии выступил в Совете Безопасности Организации объединенных наций, представив доклад об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров. Следующие переговоры контактной группы по Сирии в Астане состоятся 21-22 декабря.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #оон #де мистура
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