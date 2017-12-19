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Коалиция сообщила о ликвидации трех главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке — Пентагон
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    Коалиция сообщила о ликвидации трех главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке — Пентагон

    20:33  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  19 Декабря 2017
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    Коалиция сообщила о ликвидации трех главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке — Пентагон

    Вашингтон, 19 декабря. За последние три недели силы международной коалиции смогли ликвидировать в Ираке и Сирии троих главарей так называемого «Исламского государства»1. Об этом рассказал во вторник представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Райан Диллон.

    «В результате авиаударов ВВС коалиции были уничтожены три главаря ИГ1 в Ираке и Сирии. Ликвидация этих террористов, которые играли ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГ и ее деятельность по распространению информации», — отметили в Пентагоне.

    Американская сторона также рассчитывает на то, что возможности исламских радикалов по подготовке терактов на территории Ирака и Сирии снизятся.

    Напомним, ранее возглавляемая США международная коалиция опровергла информацию о захвате печально известного лидера «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ1, деятельность данной организации запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг
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