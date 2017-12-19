Коалиция сообщила о ликвидации трех главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке — Пентагон

Вашингтон, 19 декабря. За последние три недели силы международной коалиции смогли ликвидировать в Ираке и Сирии троих главарей так называемого «Исламского государства»1. Об этом рассказал во вторник представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Райан Диллон.

«В результате авиаударов ВВС коалиции были уничтожены три главаря ИГ1 в Ираке и Сирии. Ликвидация этих террористов, которые играли ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГ и ее деятельность по распространению информации», — отметили в Пентагоне.

Американская сторона также рассчитывает на то, что возможности исламских радикалов по подготовке терактов на территории Ирака и Сирии снизятся.

Напомним, ранее возглавляемая США международная коалиция опровергла информацию о захвате печально известного лидера «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ1, деятельность данной организации запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.