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Новости Сирии
Борьба с терроризмом в Сирии не закончена — Аль-Муаллем
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    Борьба с терроризмом в Сирии не закончена — Аль-Муаллем

    20:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:37  19 Декабря 2017
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    Борьба с терроризмом в Сирии не закончена — Аль-Муаллем

    Дамаск, 19 декабря. Суверенитет Сирии является священным, страна продолжает сталкиваться с новыми проблемами и бороться с терроризмом, заявил на выступлении министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Аль-Муаллем на выступлении в Народном собрании страны.

    По его словам, говорить о полной победе над терроризмом еще рано.

    «Некоторые говорят, что победа была достигнута. На самом деле угроза еще не миновала и принимает разные формы, хотя число стран, участвующих в этом, многократно сократилось. Террористы стали более агрессивными в регионах, где они присутствуют», — заявил он.

    Говоря о продолжении поддержки США террористов в Сирии, министр объяснил, что ее цель всего  — продлить кризис в стране. Аль-Муаллем отметил, что действие зон деэскалации конфликта ограничено шестью месяцами. Он также подчеркнул необходимость ухода американских и турецких войск с территории САР.

    Борьба с терроризмом в Сирии не закончена — Аль-Муаллем

    Министр напомнил, что восьмому раунду межсирийских переговоров в Женеве предшествовали заявление группы оппозиции в Эр-Рияде, направленные против Сирии. Аль-Муаллем также добавил, что официальная делегация Сирийской Арабской Республики будет активно участвовать в переговорах в Астане, как и во всех предыдущих раундах. Также продолжается и подготовка к сочинской конференции.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе части группировки российских войск из Сирии, объявив о разгроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ). Россия помогает армии Сирии в борьбе с терроризмом по просьбе президента страны Башара Асада с 30 сентября 2015 года.

    Борьба с терроризмом в Сирии не закончена — Аль-Муаллем

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #аль-муаллем
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