Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией

Женева, 19 декабря. Организация Объединенных Наций (ООН) может самостоятельно подготовить предложения по соглашению между Дамаском и сирийской оппозицией в том случае, если будет отсутствовать прогресс на переговорах в Женеве. Об этом заявил во вторник специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее он пожаловался на то, что была упущена возможность для запуска реальных переговоров, направленных на урегулирование регионального конфликта. Это связано с тем фактом, что единая делегация сирийской оппозиции продолжает настаивать на отставке президента САР Башара Асада.

Напомним, глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад раскритиковал заявления спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который обвинил Дамаск в срыве переговоров в Женеве.