Сирия: Cовбез ООН продлил действие режима трансграничной доставки гумпомощи

Москва, 19 декабря. Совет безопасности ООН продлил действие режима трансграничной доставки гуманитарной помощи на территорию Сирии. Как отметил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, Москва учла интересы нуждающихся сирийцев и не стала препятствовать продлению действующего порядка. В то же время Сафрокнов отметил, что в резолюции ООН учтены далеко «не все наши приоритеты».

Российский дипломат заявил, что механизм резолюции призван помочь в первую очередь районам, которые находятся под контролем незаконных вооруженных формирований. Получая гумпомощь, они распоряжаются ей по своему усмотрению без необходимого контроля со стороны ООН, подчеркнул Сафронков.

«Власти в Дамаске, по сути, ставятся перед фактом, не имея возможности повлиять на этот порядок, а точнее, беспорядок», — цитирует Сафронкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что три года назад начало трансграничного режима доставок стало вынужденной мерой, а сейчас ООН следует обратиться к традиционным методам работы в Сирии во взаимодействии с властями Дамаска.

Напомним, на заседании СБ ООН в конце ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что система трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию ущемляет суверенитет страны и нуждается в реформации.