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Картины Васи Ложкина вновь ожили на российском телевидении
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    Картины Васи Ложкина вновь ожили на российском телевидении

    19:39  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  19 Декабря 2017
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    Картины Васи Ложкина вновь ожили на российском телевидении

    Москва, 19 декабря. Телеканал Рен ТВ вновь покажет ожившие картины популярного художника Васи Ложкина. Накануне зрители увидели новое новогоднее оформление с анимированными картинами Ложкина, которые нарисованы специально для телеканала.

    «С сегодняшнего дня на РЕН ТВ можно увидеть серию ID-роликов «ЗажЫгай на Родине». Каждый мини-сюжет наполнен смелым юмором, который уже успел полюбиться аудитории», — сообщает Рен ТВ.

    Зрители смогут увидеть новых персонажей — «свинолюдей» и «надувную женщину». Говорят все герои голосом Тимура Родригеза. Также персонажи Ложкина появятся в трейлерах фильмов и на праздничных заставках «С Новым годом собаки».

    «Зрители оценили нестандартные ролики, а пользователи социальных сетей активно обсуждали результаты коллаборации. В этом году мы планируем повторить успех», – рассказал гендиректор Рен ТВ Владимир Тюлин.

    В этом году серия «Рен ТВ и Василий Ложкин представляют» победила в номинации «Лучший эфирный и неэфирный промоушн телепрограмм» премии ТЭФИ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #рен тв #ложкин
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