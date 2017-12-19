Картины Васи Ложкина вновь ожили на российском телевидении

Москва, 19 декабря. Телеканал Рен ТВ вновь покажет ожившие картины популярного художника Васи Ложкина. Накануне зрители увидели новое новогоднее оформление с анимированными картинами Ложкина, которые нарисованы специально для телеканала.

«С сегодняшнего дня на РЕН ТВ можно увидеть серию ID-роликов «ЗажЫгай на Родине». Каждый мини-сюжет наполнен смелым юмором, который уже успел полюбиться аудитории», — сообщает Рен ТВ.

Зрители смогут увидеть новых персонажей — «свинолюдей» и «надувную женщину». Говорят все герои голосом Тимура Родригеза. Также персонажи Ложкина появятся в трейлерах фильмов и на праздничных заставках «С Новым годом собаки».

«Зрители оценили нестандартные ролики, а пользователи социальных сетей активно обсуждали результаты коллаборации. В этом году мы планируем повторить успех», – рассказал гендиректор Рен ТВ Владимир Тюлин.

В этом году серия «Рен ТВ и Василий Ложкин представляют» победила в номинации «Лучший эфирный и неэфирный промоушн телепрограмм» премии ТЭФИ.