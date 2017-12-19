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«Вихрь» станет настоящей головной болью для флота США — военный эксперт
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    «Вихрь» станет настоящей головной болью для флота США — военный эксперт

    20:31  19 Декабря 2017  /обновлено: 20:31  19 Декабря 2017
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    Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт"

    На судостроительном заводе «Море» в Феодосии заложен седьмой малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Судно получило название «Вихрь», сообщил представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

    Этот корабль стал еще одним звеном в реализации Россией концепции «москитного флота», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

    «На судостроительном заводе «Море» для ВМФ России торжественно заложен очередной серийный МРК нового поколения проекта 22800. В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева о присвоение кораблю наименования «Вихрь», — подчеркнул представитель военно-морского флота.

    Примечательно, что «Вихрь» стал третьим ракетным кораблем проекта «Каракурт», заложенным на феодосийском предприятии. В настоящее время на различных этапах постройки на стапелях завода находятся корабли «Шторм» и «Охотск».

    Судостроительный завод "Море"

    «Отрадно, что крымское предприятие продолжает активно работать, ведь с момента возвращения полуострова в состав России прошло всего три года. Однако «Вихрь» стал уже третьим кораблем, который закладывается на мощностях завода «Море». По-моему, это отличный показатель того, что российская оборонка развивается, а жители полуострова получают работу», — отметил Дандыкин.

    Новый ракетный корабль создается в рамках государственной программы военного кораблестроения, которая, в свою очередь, предусматривает оснащение ВМФ России боевыми судами с высокоточным оружием.

    «Военные корабли проекта «Каракурт» примечательным тем, что оснащаются высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс». Кроме того, они несут также артиллерийскую установку АК-176, две шестиствольных АК-630 и два пулемета «Корд». Последние суда будут оснащаться уже зенитно-пушечными ракетными комплексами «Панцирь-М», что сделает их хорошо защищенными от огня противника», — продолжает эксперт.

    Запуск крылатой ракеты "Калибр" с борта сторожевого корабля "Адмирал Эссен"

    Собеседник ФАН отмечает, что малые ракетные корабли проекта 22800 станут проблемой для вероятного противника России, так как при малом водоизмещении они обладают очень хорошим вооружением.

    «Корабли проекта «Каракурт» стали еще одним звеном в реализации Россией концепции «москитного флота», когда несколько дешевых и небольших, но весьма маневренных кораблей ВМФ России в состоянии уничтожить целую авианосную ударную группу противника. Так что в случае начала войны, «Вихрь» станет настоящей головной болью для флота США», — заключил аналитик.

    Действительно, МРК «Вихрь» будет иметь водоизмещение в 800 тонн и будет способен развивать скорость в 30 узлов (55 километров в час). Суда этого проекта обладают маневренностью, повышенной мореходностью, а также архитектурой надстроек и корпуса, выполненной по технологиям пониженной отражающей способности.

    Автор: Сергей Гагарин
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