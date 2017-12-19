Москва, 19 декабря. Москва заинтересована в заинтересована в стабилизации ситуации на Балканах, подчеркнул российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Россия заинтересована в стабилизации обстановки в этом регионе, в развитии взаимовыгодных связей со всеми балканскими странами», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия продолжит поддерживать Сербию в вопросе обеспечения ее независимости и территориальной целостности.