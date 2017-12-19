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Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
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    Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин

    19:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:28  19 Декабря 2017
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    Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин

    Москва, 19 декабря. Москва заинтересована в заинтересована в стабилизации ситуации на Балканах, подчеркнул российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

    «Россия заинтересована в стабилизации обстановки в этом регионе, в развитии взаимовыгодных связей со всеми балканскими странами», — заявил Путин.

    Президент отметил, что Россия продолжит поддерживать Сербию в вопросе обеспечения ее независимости и территориальной целостности.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сербия #вучич
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