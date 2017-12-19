Вучич пообещал Путину никогда не вводить антироссийских санкций

Москва, 19 декабря. Президент Сербии Александр Вучич пообещал главе Российской Федерации Владимиру Путину никогда не вводить санкции в отношении Москвы.

«Мой долг – в очередной раз подчеркнуть, что гордый сербский народ не вводил и никогда не введет никаких санкций против России... Мы сделаем все для того, чтобы сохранить нашу искреннюю и традиционную дружбу с русским народом», — подчеркнул Вучич, комментируя итоги переговоров с российским лидером.

Он напомнил о том, что Сербия является суверенным и независимым государством, которое ценит «руку дружбы», протянутую Владимиром Владимировичем Путиным. Белград также сохраняет нейтралитет и не стремится вступать в НАТО.

Напомним, ранее председатель правительства Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что антироссийские санкции негативно влияют на экономики государств — членов Евросоюза.