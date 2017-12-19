Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин отметил укрепление взаимодействия РФ и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин подчеркнул, что РЖД ведет комплексную работу по развитию железных дорог Сербии.

«Укрепляется взаимодействие в сфере транспортной инфраструктуры, РЖД реализует программу комплексного развития железных дорог Сербии и обновления подвижного состава», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что финансирование проекта модернизации сербских железных дорог осуществляется за счет российского госкредита в 800 миллионов долларов.

Путин также подчеркнул, что в общих интересах создать зону свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией. По словам российского лидера, переговоры на эту тему уже ведутся.