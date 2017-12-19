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Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры
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    Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры

    19:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:39  19 Декабря 2017
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    Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры

    Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин отметил укрепление взаимодействия РФ и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. 

    Путин подчеркнул, что РЖД ведет комплексную работу по развитию железных дорог Сербии.

    «Укрепляется взаимодействие в сфере транспортной инфраструктуры, РЖД реализует программу комплексного развития железных дорог Сербии и обновления подвижного состава», — цитирует Путина РИА Новости.

    Российский лидер отметил, что финансирование проекта модернизации сербских железных дорог осуществляется за счет российского госкредита в 800 миллионов долларов.

    Путин также подчеркнул, что в общих интересах создать зону свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией. По словам российского лидера, переговоры на эту тему уже ведутся. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сербия #развитие #транспортная инфраструктура
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