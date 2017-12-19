Москва, 19 декабря. Москва и Белград договорились расширять обмен туристами и работать над улучшением условий для их пребывания и работы в России и Сербии, заявил президент России Владимир Путин.

«Договорились и далее укреплять контакты между людьми, в том числе расширять туристические обмены», — сообщил Путин журналистам по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

На встрече стороны подписали меморандум о взаимодействии в сфере туризма и говор о соцобеспечении.