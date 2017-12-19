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Россия и Сербия будут расширять туристические обмены — Путин
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    Россия и Сербия будут расширять туристические обмены — Путин

    19:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:19  19 Декабря 2017
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    Россия и Сербия будут расширять туристические обмены — Путин

    Москва, 19 декабря. Москва и Белград договорились расширять обмен туристами и работать над улучшением условий для их пребывания и работы в России и Сербии, заявил президент России Владимир Путин.

    «Договорились и далее укреплять контакты между людьми, в том числе расширять туристические обмены», —  сообщил Путин журналистам по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

    На встрече стороны подписали меморандум о взаимодействии в сфере туризма и говор о соцобеспечении.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #россия #сербия #вучич
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