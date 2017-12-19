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Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова
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    Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова

    19:08  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:21  19 Декабря 2017
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    Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова

    Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил своего сербского коллегу Александра Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова.

    «Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого музыкального коллектива и в память о трагической гибели его артистов в авиакатастрофе в декабре 2016 года», — сказал глава российского государства по итогам переговоров с главой Сербии.

    По словам Путина, российский ансамбль песни и пляски выступал в Сербии в ноябре этого года.

    Напомним, прежний состав ансамбля имени Александрова разбился в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ в декабре прошлого года. Хористы летели в Сирию, чтобы дать там концерт. Воздушное судно упало в Черное море.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #вучич
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