Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова

Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил своего сербского коллегу Александра Вучича за решение назвать парк в Белграде в честь ансамбля Александрова.

«Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого музыкального коллектива и в память о трагической гибели его артистов в авиакатастрофе в декабре 2016 года», — сказал глава российского государства по итогам переговоров с главой Сербии.

По словам Путина, российский ансамбль песни и пляски выступал в Сербии в ноябре этого года.

Напомним, прежний состав ансамбля имени Александрова разбился в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ в декабре прошлого года. Хористы летели в Сирию, чтобы дать там концерт. Воздушное судно упало в Черное море.