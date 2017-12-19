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Путин рассказал, когда пройдет заседание межправкомитета по сотрудничеству РФ и Сербии
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    Путин рассказал, когда пройдет заседание межправкомитета по сотрудничеству РФ и Сербии

    19:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:07  19 Декабря 2017
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    Путин рассказал, когда пройдет заседание межправкомитета по сотрудничеству РФ и Сербии

    Москва, 19 декабря. Заседание межправительственного комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии пройдет в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин после встрече с лидером Сербии Александром Вучичем.

    «Вопросами углубления торгово-инвестиционного взаимодействия вплотную занимается межправкомитет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ближайшее время планируется проведение его очередного заседания», — заявил российский лидер.

    Он отметил, что товарооборот России и Сербии за первые 9 месяцев текущего года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млрд долларов. Помимо этого расширяются совместные инвестиции двух стран. Россия инвестировала в развитие проектов сербских компаний 4 млрд долларов, Сербия — 1,5 млрд долларов в российскую экономику.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #россия #сербия #вучич
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